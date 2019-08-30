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В Москве грабители вынесли из пункта обмена валюты 140 млн рублей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В Москве грабители вынесли из пункта обмена валюты сумку с крупной суммой денег. Как сообщает в пятницу, 30 августа, РЕН ТВ, их добычей стали 140 млн рублей.

Инцидент произошел на Братиславской улице. В обменник ворвались три человека и, угрожая сотрудникам пистолетом, забрали деньги.

В пресс-службе главного управления МВД России по Москве подтвердили информацию об ограблении.

21 августа в столичном управлении МВД сообщили об ограблении 20-летней безработной девушки, у которой злоумышленник отобрал сумку с 1,38 млн рублей.

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