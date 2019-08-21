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Грабитель отобрал у безработной москвички сумку с 1,4 млн рублей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Сумку с 1,38 млн рублей отобрал грабитель у 20-летней безработной девушки на юге Москвы. Об этом в среду, 21 августа, сообщили в пресс-службе столичного управления МВД.

Инцидент произошел поздно вечером 18 августа на улице Ясеневой. Неизвестный похитил у девушки сумку с деньгами и скрылся на поджидавшем его автомобиле Mazda.

Пострадавшая обратилась в полицию, возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ «Грабеж», передает «РИА Новости».

В конце июля сообщалось, что двое неизвестных на северо-востоке Москвы открыто похитили у безработного мужчины рюкзак с 4,8 млн рублей.

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