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В Москве у безработного отняли рюкзак с почти 5 млн рублей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Двое неизвестных на северо-востоке Москвы открыто похитили у безработного мужчины рюкзак с 4,8 млн рублей. Об этом в воскресенье, 21 июля, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

Инцидент произошел на улице Академика Королева, около дома 4, корпус 2. Злоумышленники брызнули в лицо 35-летнему мужчине из газового баллончика, отобрали у него сумку с деньгами и скрылись.

Отмечается, что по данному факту возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 162 УК РФ («Разбой»).

В мае сообщалось, что у безработного пассажира электрички в Подмосковье неизвестные украли из рюкзака более 6 млн рублей. Мужчина рассказал полицейским, что взял деньги в кредит для развития бизнеса.

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