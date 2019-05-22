У безработного пассажира электрички в Подмосковье украли более 6 млн рублей

Пассажир электрички, следующей из подмосковного Железнодорожного в Москву, заявил в полицию о краже у него более 6 млн рублей. Об этом 22 мая сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что безработный мужчина получил 6,3 млн рублей в кредит для развития бизнеса. Потерпевший ехал в тамбуре, в котором находились еще восемь человек. Пропажу он обнаружил, когда снял рюкзак со спины и увидел, что тот порван.

Ранее, 14 мая, сообщалось, что у безработного москвича отобрали пакет с 4 млн рублей. Инцидент произошел днем 13 мая у подъезда жилого дома на Чукотском проезде.