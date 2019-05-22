Прямой эфир

У безработного пассажира электрички в Подмосковье украли более 6 млн рублей

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пассажир электрички, следующей из подмосковного Железнодорожного в Москву, заявил в полицию о краже у него более 6 млн рублей. Об этом 22 мая сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что безработный мужчина получил 6,3 млн рублей в кредит для развития бизнеса. Потерпевший ехал в тамбуре, в котором находились еще восемь человек. Пропажу он обнаружил, когда снял рюкзак со спины и увидел, что тот порван.

Ранее, 14 мая, сообщалось, что у безработного москвича отобрали пакет с 4 млн рублей. Инцидент произошел днем 13 мая у подъезда жилого дома на Чукотском проезде.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
У безработного в Москве угнали иномарку за 6,2 млн рублей
BMW X6 за 8,5 млн рублей угнали у безработного жителя Москвы

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017