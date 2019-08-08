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Неизвестные отняли у бизнесмена в Москве сумку с 9 млн рублей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В Москве у предпринимателя неизвестные украли 9 млн руб. Об этом агентству городских новостей «Москва» рассказали в пресс-службе столичного ГУ МВД РФ 8 августа.

Инцидент произошел 7 августа на улице Раменки. К правоохранителям обратился 45-летний индивидуальный предприниматель и сообщил о нападении. Оперативники установили, что у дома на улице Раменки трое злоумышленников открыто похитили у мужчины сумку, в которой находилось €13,5 тыс., $100 тыс., кошелек и ноутбук. После этого нападавшие скрылись на автомобиле Honda Legend.

Общая сумма ущерба превысила 9,4 млн рублей, сообщает телеканал «360». МВД возбудило уголовное дело о грабеже, ведется розыск преступников.

21 июля сообщалось, что в Москве у безработного отняли рюкзак с почти 5 млн рублей.

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