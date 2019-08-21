В Париже на €1,6 млн ограбили квартиру гражданина Саудовской Аравии

В Париже злоумышленники ограбили квартиру гражданина Саудовской Аравии, вынеся оттуда ценности на €1,6 млн. Об этом в среду, 21 августа, пишет BFMTV.

По данным телеканала, преступление произошло между вторником и средой. Воры через балкон проникли в квартиру, расположенную в самом дорогом районе Парижа. Они вынесли 15 часов марки Rolex и драгоценности.

Хозяин квартиры в этот момент был на отдыхе в Амстердаме.

10 сентября принцессу Саудовской Аравии ограбили в отеле Ritz в Париже. Из номера пропали драгоценности стоимостью €800 тыс. Отмечается, что принцесса хранила драгоценности не в сейфе номера. При этом полиция не обнаружила следов взлома гостиничного номера.

Пострадавшая подала жалобу. К расследованию кражи подключилась бригада по борьбе с бандитизмом.