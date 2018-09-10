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Саудовскую принцессу обокрали в гостинице Парижа на €800 тыс.

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Фото: REUTERS/Regis Duvignau
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Принцессу Саудовской Аравии ограбили в отеле Ritz в Париже. Из номера пропали драгоценности стоимостью €800 тыс., сообщает радиостанция France Info.

Инцидент произошел 7 сентября. Отмечается, что принцесса хранила драгоценности не в сейфе номера. При этом полиция не обнаружила следов взлома гостиничного номера.

Пострадавшая подала жалобу. К расследованию кражи подключилась бригада по борьбе с бандитизмом.

В ночь на 5 августа 2016 года в Париже уже был подобный инцидент. В центре города преступники украли у родственницы саудовского короля часы стоимостью $1,1 млн.

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