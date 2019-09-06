Памфилова рассказала о самочувствии после нападения

Глава Центризбиркома Элла Памфилова, на которую ночью напал злоумышленник с электрошокером, чувствует себя нормально. Об этом она рассказала журналисту «Известий».

«Всё хорошо, всё нормально», — ответила она на вопрос о самочувствии.

В ночь на 6 сентября в дом Памфиловой в подмосковной Истре через окно проник неизвестный в маске. Он несколько раз ударил хозяйку электрошокером и скрылся. Возбуждено уголовное дело о разбое, его расследование взято на особый контроль руководством МВД.