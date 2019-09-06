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В ЦИК рассказали о состоянии Памфиловой после нападения

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Глава Центризбиркома Элла Памфилова, подвергшаяся нападению, здорова. Об этом рассказали в ЦИК.

Утром 6 сентября Памфилова приняла участие в международной конференции «Специализация избирательных процессов. Гуманитарное измерение», передает «РИА Новости». Она принимала участие в дискуссии, а в перерыве вышла из зала вместе с сопровождавшим ее мужчиной.

В ночь на 6 сентября неизвестный через окно проник в дом Памфиловой в подмосковной Истре, несколько раз ударил ее электрошокером и скрылся. По факту случившегося возбуждено дело о разбое, его расследование взято на особый контроль руководством МВД, рассказала официальный представитель ведомства Ирина Волк.

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