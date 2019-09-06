Путину доложили о нападении на Памфилову

Президенту России Владимиру Путину доложили о нападении на дом главы Центризбиркома РФ Эллы Памфиловой, в результате которого она получила удары электрошокером. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Президенту доложено», — цитирует представителя Кремля «РИА Новости».

В ночь на 6 сентября в дом Памфиловой в подмосковной Истре через окно проник неизвестный в маске. Он несколько раз ударил хозяйку электрошокером и скрылся. Возбуждено уголовное дело о разбое, его расследование взято на особый контроль руководством МВД.

Следствие полагает, что основной причиной нападения на дом главы Центризбиркома является ограбление.

В СК заявили, что проверят и отработают каждую версию нападения на Памфилову, в том числе и в связи с профессиональной деятельностью.