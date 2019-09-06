Бастрыкин попросил передать дело о нападении на Памфилову из полиции в СК

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин просит передать уголовное дело о нападении на главу Центральной избирательной комиссии Эллу Памфилову из полиции в СК. Об этом сообщила в пятницу, 6 сентября официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

«Учитывая резонанс, занимаемую потерпевшей должность и сферу ее профессиональной деятельности, дальнейшим установлением всех обстоятельств совершенного преступления по поручению главы СК России займутся следователи Главного следственного управления», — отметила Петренко.

Представитель СК отметила, что следствие проверит и отработает каждую версию нападения на Памфилову, в том числе и в связи с профессиональной деятельностью.

Она добавила, что к расследованию будут привлечены привлечены оперативные силы МВД и ФСБ России.

В ночь на 6 сентября в дом Памфиловой в подмосковной Истре через окно проник неизвестный в маске. Он несколько раз ударил хозяйку электрошокером и скрылся. Возбуждено уголовное дело о разбое, его расследование взято на особый контроль руководством МВД.