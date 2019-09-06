Лурье прокомментировал реакцию Навального на нападение на Памфилову

Блогер Алексей Навальный является «последним подонком» из-за его реакции на новость о нападении на главу Центризбиркома России Эллу Памфилову. Об этом заявил РЕН ТВ журналист, один из создателей газеты «Версия» Олег Лурье.

Ранее Навальный назвал в своем Twitter «смешным трендом» комментарии проекта Baza к новости с описанием портрета нападавшего на главу ЦИК.

«То, что произошло с Эллой Памфиловой, это, конечно, ужасающе. Но еще более ужасает реакция того же господина Навального, который объявил, что это она сама на себя организовала покушение, получается. Верх цинизма... Бог с ним, что она глава ЦИК, она женщина в первую очередь. И поступать как последний подонок — это уже за гранью!» — считает Лурье.

По словам журналиста, в реакции на новость о нападении на Памфилову — весь Навальный. «Я не представляю, какой кошмар будет, если кто-то из них придет к власти, просто приблизится — это будет, по сути, настоящий фашизм», — заключил собеседник телеканала.

Гендиректор Центра политинформации Алексей Мухин осудил реакцию блогера на нападение на главу Центризбиркома. «Алексей Навальный тут выразился в том смысле, что на Эллу Александровну Памфилову, уважаемую, инсценировали нападение. Ну что же, мразотное утверждение для человека, который сам подвергался нападениям и знает, каково это», — написал он на своей странице в Twitter. По словам Мухина, для мужчины странно такое заявлять.

«Разумеется, упустил возможность, если не посочувствовать, то хотя бы просто промолчать», — прокомментировал реакцию Навального военкор «Комсомольской правды» Александр Коц на своей странице в Twitter.

Неизвестный напал на Памфилову в ночь на 6 сентября. По словам пострадавшей, злоумышленник забрался в ее подмосковный дом через окно. По словам главы ЦИК, ночью она вышла открыть дверь кошке и вдруг увидела высокого мужчину в маске. Преступник несколько раз ударил ее электрошокером, женщине пришлось отбиваться стулом. В итоге она повредила палец и получила травму живота.