ЦИК РФ рассказал о травмах Памфиловой в результате нападения

В результате нападения на свой дом глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Панфилова повредила палец и получила травму в районе живота. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу комиссии.

«Элла Александровна Памфилова в результате нападения повредила палец на руке и получила травму от электрошокера в районе живота», — уточнил собеседник агентства.

Нападение на дом главы Центризбиркома в Истре в Подмосковье произошло в ночь на 6 сентября. Злоумышленник проник в здание через окно и несколько раз ударил хозяйку электрошокером, а затем скрылся. Возбуждено уголовное дело о разбое (по ч. 3 ст. 162 УК РФ), оно передано из МВД в Следственный комитет (СК) России.

По версии следствия, нападение могло произойти с целью ограбления. В СК пообещали проверить и отработать все версии нападения на Памфилову, в том числе и в связи с ее профессиональной деятельностью.