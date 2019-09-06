Дело о нападении на главу Центризбиркома передано из МВД в СК

Совершено нападение на дом главы ЦИК РФ Эллы Памфиловой. Мужчина в маске ночью через окно проник на террасу ее дома. Грабитель несколько раз ударил Памфилову электрошокером. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 162 УК РФ. Проводятся следственные действия, оперативно-разыскные мероприятия по установлению, розыску и задержанию лиц, причастных к совершению преступления. В настоящий момент дело передано из МВД в СК. С утра председатель ЦИК приняла участие в научной конференции. Подход главы Центризбиркома к прессе пришлось отменить.