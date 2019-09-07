Подозреваемого в нападении на Памфилову задержали

Сотрудники подмосковной полиции задержали подозреваемого в нападении на председателя ЦИК России Эллу Памфилову.

«Им оказался уроженец одной из республик Средней Азии 1983 года рождения. В ближайшее время он будет доставлен в следственные органы», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк 7 сентября.

Нападение на дом главы Центризбиркома в подмосковной Истре произошло в ночь на 6 сентября. Злоумышленник проник в здание через окно, несколько раз ударил Памфилову электрошокером и скрылся.

Глава ЦИК описала злоумышленника как высокого мужчину в маске. По ее словам, нападение произошло в момент, когда она вышла открыть дверь кошке. Отбиваться ей пришлось стулом.

В результате Памфилова повредила палец и получила травму живота. Однако запрашивать госохрану она не стала.

Следствие полагает, что целью нападения могло быть ограбление, однако отрабатываются все версии, в том числе в связи с профессиональной деятельностью Памфиловой. Возбуждено уголовное дело о разбое (по ч. 3 ст. 162 УК РФ), оно передано из МВД в Следственный комитет (СК) России.

Как заявили в СК, расследование дела продолжается. Подозреваемого в ближайшее время ждет допрос.