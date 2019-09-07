Прямой эфир

Подозреваемого в нападении на Памфилову задержали

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сотрудники подмосковной полиции задержали подозреваемого в нападении на председателя ЦИК России Эллу Памфилову.

«Им оказался уроженец одной из республик Средней Азии 1983 года рождения. В ближайшее время он будет доставлен в следственные органы», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк 7 сентября.

Нападение на дом главы Центризбиркома в подмосковной Истре произошло в ночь на 6 сентября. Злоумышленник проник в здание через окно, несколько раз ударил Памфилову электрошокером и скрылся.

Глава ЦИК описала злоумышленника как высокого мужчину в маске. По ее словам, нападение произошло в момент, когда она вышла открыть дверь кошке. Отбиваться ей пришлось стулом.

В результате Памфилова повредила палец и получила травму живота. Однако запрашивать госохрану она не стала.

Следствие полагает, что целью нападения могло быть ограбление, однако отрабатываются все версии, в том числе в связи с профессиональной деятельностью Памфиловой. Возбуждено уголовное дело о разбое (по ч. 3 ст. 162 УК РФ), оно передано из МВД в Следственный комитет (СК) России.

Как заявили в СК, расследование дела продолжается. Подозреваемого в ближайшее время ждет допрос.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Путин позвонил Памфиловой и выразил надежду на поимку напавшего на неё
Политолог осудил Навального за слова о нападении на Памфилову

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019