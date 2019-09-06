Путин позвонил Памфиловой и выразил надежду на поимку напавшего на неё

Президент России Владимир Путин после нападения неизвестного на главу Центризбиркома Эллу Памфилову позвонил ей и высказал слова поддержки. Об этом 6 сентября сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Сразу после прилета президента в Благовещенск на совещание по развитию космодрома Восточный ему было доложено об инциденте <…> После совещания Путин позвонил Памфиловой и высказал слова поддержки», — цитирует его «РИА Новости».

Песков отметил, что российский лидер выразил надежду на то, что правоохранительные органы в короткие сроки задержат злоумышленника.

Нападение на председателя ЦИК произошло в ночь на 6 сентября. Неизвестный проник в дом Памфиловой в подмосковной Истре и несколько раз ударил ее электрошокером, после чего скрылся.

Возбуждено уголовное дело о разбое. Оно передано из МВД в Следственный комитет. Целью нападения предположительно было ограбление.

По словам самой Памфиловой, она получила царапины и синяки. Отбиться от нападавшего ей удалось с помощью стула. Глава Центризбиркома отметила, что находится в шоке от произошедшего, тем не менее запрашивать госохрану она не намерена.