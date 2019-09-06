Завуч школы в Пермском крае прокомментировала гибель ученицы от голода

Обвиняемая в халатности завуч школы №3 Краснокамска Пермского края Елена Погоржальская утверждает, что никто не собирался доводить до истощения девочку, которая умерла в июле прошлого года. Мать подростка, по мнению подсудимой, ввела педагогов в заблуждение.

«Что девочка похудела, в школе заметили в конце апреля. Ученица сослалась на переживание за оценки. Мать при этом сообщила классному руководителю, что о происходящем знает и уже обратилась в больницу», — цитирует слова Погоржальской пермская краевая газета «Звезда».

По ее словам, при личной встрече в мае мать сказала, что у ребенка хорошие анализы. В июне классный руководитель приходила к девочке домой, но дверь никто не открыл. Погоржальская добавила, что в школе всегда помогали детям из проблемных семей.

Первое заседание суда по делу завуча прошло в среду, 21 августа. Как отмечает ИА «Ура.ру», за Погоржальскую вступились бывшие ученики завуча, коллектив школы и местные жители.

Мама умершей в 14 лет школьницы находится под арестом и, по неподтвержденным данным, проходит проверку у психиатров. Ее подозревают в том, что она умышленно заморила дочь голодом. По ее словам, девочка отказывалась есть, потому что «в школе ее дразнили и называли жирной».

В школе не знали о реальном положении вещей, установила ранее прокуратура. Отец подростка отбывает наказание за распространение наркотиков, а мать не работала больше шести лет.