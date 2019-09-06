Папа-Африка: чем запомнится Роберт Мугабе

В Сингапуре в возрасте 95 лет скончался Роберт Мугабе — первый лидер независимого Зимбабве. В последнее время политик, которого западная пресса обвиняла во всех смертных грехах, сильно болел. Во время его 30-летнего правления в стране процветали диктатура и гиперинфляция, устраивались расовые чистки и жестокие расправы над оппозицией. Два года назад военные свергли Мугабе. К такому исходу привело его желание поставить во главе государства свою молодую жену Грейс. Несмотря на отставку, Мугабе сохранил привилегии, которыми он пользовался, находясь во главе государства: прислугу, дорогой особняк, большое выходное пособие, машины, а также возможность летать бизнес-классом. «Известия» вспоминают, каким президентом был один из самых эксцентричных политиков Африки.

Сын плотника

Роберт Мугабе родился в Южной Родезии, как в колониальные времена называлась сегодняшняя Зимбабве, в семье учительницы и плотника. С самого детства он проявлял тягу к знаниям. Родители не удивились, когда их сын отправился в ЮАР, чтобы получить степень бакалавра в университете для чернокожих. Его возвращение на родину совпало с началом освободительного движения за расовое равноправие.

Именно тогда Роберт и решил уйти в большую политику, вступив в партию Союз африканского народа Зимбабве (ЗАПУ), через некоторое время, рассорившись с ее основателем, он решил создать собственное политическое движение — Национальный союз (ЗАНУ).

мугабе Сопредседатель «Патриотического фронта» Роберт Мугабе (слева) и Джошуа Нкомо на снимке во время встречи ОАЕ в Либерии Фото: Global Look Press/Keystone Pictures USA/ZUMAPRESS

Активная деятельность молодого и амбициозного политика не осталась без внимания властей — его упекли в тюрьму. Как потом вспоминал сам Мугабе, за 11 лет, которые он провел за решеткой, он постоянно подвергался издевательствам и пыткам.

Впрочем, сдаваться Роберт не собирался, развернув в тюрьме бурную деятельность: стал учить других заключенных писать, считать и говорить по-английски. При этом он не уставал учиться и сам. Из тюремной камеры смог заочно поступить в несколько университетов, среди которых один находился в британской столице. На свободу Мугабе вышел с четырьмя дипломами, став юристом, управленцем и экономистом.

Борьба за независимость

Оставаться на родине было небезопасно, поэтому политик решил продолжить борьбу за независимость из Мозамбика. В Южную Родезию один из одним отправлялись вдохновленные им отряды партизан, целью которых было очистить страну от белых фермеров. В качестве награды Мугабе обещал своим солдатам свободу, а также землю, отнятую у белых.

Несмотря на такую жестокость, образованный политик снискал расположение западных лидеров. Его поддерживали в Лондоне, Вашингтоне и Пекине.

В результате в Южной Родезии согласились на проведение демократических всеобщих выборов, на которых победил Мугабе. Его первая «тронная речь» потрясла белых, собиравшихся бежать из страны (которую к тому моменту уже переименовали в Зимбабве) со всех ног.

мугабе Роберт Мугабе (крайний справа) на мирной конференции в Лондоне о независимости Родезии, бывшей британской колонии. Страна стала официально независимой в 1979 году и была переименована в Зимбабве Фото: Global Look Press/Manchester Daily Express

С экранов телевизоров Мугабе призывал «извлечь уроки из прошлого» и «стать друзьями», пообещав при этом, что если раньше белые и притесняли черных, то те не будут за это мстить и вести себя таким же образом.

Произошедшее после этого еще больше удивило белых фермеров: новый глава государства не только не обманул, не лишил их земли, но и создал льготные условия для процветания их бизнеса. В тот момент в страну хлынул поток западных инвестиций.

Эти деньги президент использовал с умом: вкладывал в образование и здравоохранение, развивал инфраструктуру в стране и строил дороги. Мугабе не забывал при этом и расправляться с инакомыслящими: массовым чисткам подверглись те, кто поддерживал оппонентов главы государства.

Несмотря на разгул террора, начавшегося в стране, они сдаваться не собирались, лишь усиливая сопротивление. Поняв, что сломить сопротивление так просто не удастся, Мугабе решил действовать по-другому — прекратить репрессии, согласиться на амнистию заключенных оппозиционеров. Его бывшему сподвижнику из ЗАПУ дали пост во власти, а остатки этой партии влили в партию президента ЗАНУ, которая после объединения стала называться ЗАНУ-ПФ.

Усиление власти

Тем временем бывшие партизаны, которым Мугабе в свое время обещал земли белых фермеров, стали требовать свой кусок пирога. Президент начал кампанию по принудительному отъему земли и продаже ее безземельным черным. Белое меньшинство стало в спешке паковать чемоданы и бежать из Зимбабве.

В конце 1980-х Мугабе внес поправки в конституцию, сосредоточив тем самым всю полноту власти в своих руках. Он мог контролировать армию и правительство, распускать парламент, а также править пожизненно.

Страна, которая до этого стала однопартийной, погрязла в коррупции. Расслоение общества достигло гигантских масштабов. Окружение Мугабе прибирало к рукам деньги из казны, в то время как большинство населения влачило жалкое существование.

мугабе Cельское хозяйство в Зимбабве Фото: Global Look Press/hutchison

Харизматичный и образованный президент Зимбабве внезапно оказался обычным африканским диктатором, и западные страны начали вводить против Зимбабве санкции. И без того хлипкая экономика рухнула, началась гиперинфляция, цены росли как на дрожжах, из магазинов исчезли продукты, а из аптек и больниц — лекарства, сельское хозяйство также пробуксовывало. Мугабе решил винить во всех бедах «белых неоколониалистов», которые, по его словам, только и мечтали, что вновь захватить африканское государство.

Жестко подавляя оппозицию, президент продолжал сохранять свой пост, выигрывая каждые выборы. Тем временем здоровье Мугабе, возраст которого давно перевалил за 80 лет, стремительно ухудшалось. Страдавший раком простаты политик при любой удобной возможности летал в Сингапур на лечение. Вопрос о преемнике становился всё более остро.

Ищите женщину

За власть боролись две группировки, одну из которых возглавляла амбициозная супруга президента — Грейс Мугабе. Они познакомились, когда она сразу после колледжа устроилась в президентскую администрацию секретарем. Глава государства сразу же стал оказывать ей знаки внимания. Несмотря на 40-летнюю разницу в возрасте, пара поженилась. В семье Мугабе родились трое детей. Вначале новоиспеченная первая леди занималась лишь благотворительностью, потом стала управлять семейной собственностью, открыв в себе талант предпринимателя.

В народе Грейс прославилась своей любовью к роскоши. Ходили слухи, что за одну поездку во французскую столицу она могла оставить в местных бутиках астрономические суммы. На родине ее прозвали Грейс Гуччи или ДисГрейс (от английского «позор»).

мугабе Роберт Мугабе и его жена Грейс Фото: Global Look Press/Zhang Yuliang/Xinhua

Впоследствии у миссис Мугабе стали проявляться политические амбиции. Для этого она за несколько месяцев сумела получить степень доктора наук и стала критиковать на митингах политику супруга. У Грейс появились сторонники — в основном молодые министры, возраст которых не превышал 40 лет. Посадить в кресло президента жену мечтал и сам Роберт Мугабе. Однако их расчеты не оправдались, армия решила поддержать оппозицию. В ноябре 2017 года они совершили переворот, Мугабе и его супруга оказались под стражей.

Впрочем, обошлось без насильственного захвата власти. Военные заявили, что их цель — «бескровная коррекция» происходящего в стране, и наказать они собираются вовсе не главу государства, а «окружение президента, которое совершает преступления, вызывающие социальные и экономические проблемы в стране».