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Умер экс-президент Зимбабве Роберт Мугабе

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Фото: TASS/Zuma/Shaun Jusa
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Бывший президент Зимбабве Роберт Мугабе умер на 96-м году жизни, сообщает британская телекомпания «Би-би-си» в пятницу, 6 сентября. Эту информацию подтвердила семья политика.

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Экс-глава государства с апреля находился в одной из клиник Сингапура и скончался после борьбы с болезнью.

О том, что Мугабе лечится в больнице в Сингапуре, также сообщалось в конце ноября 2018 года. По информации Reuters, на тот момент он уже два месяца не ходил. Источники агентства рассказывали, что у него нашли рак предстательной железы. Примечательно, что это была не первая поездка бывшего главы Зимбабве в Сингапур с подобной целью.

Роберт Мугабе взошел на пост премьер-министра Зимбабве в 1980 году. В 1987 году он стал президентом страны. В конце ноября 2017 года его отстранили от власти в результате военного переворота, в результате чего политику пришлось уступить место Эммерсону Мнангагве.

Мугабе согласился уйти в отставку в обмен на иммунитет от уголовного преследования. До конца жизни экс-президенту платили ежемесячную пенсию размером около $150 тыс.

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