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Мугабе назвал свое отстранение от власти военным переворотом

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Фото: Global Look Press/Kay Nietfeld
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Бывший президент Зимбабве Роберт Мугабе заявил, что был отстранен от власти в результате военного переворота. Первое интервью с политиком после событий, произошедших в ноябре 2017 года, публикует южноафриканский телеканал SABC.

Экс-президент отметил, что «кое-кто не хочет признавать, что это было военным переворотом», однако, по его мнению, Эммерсон Мнангагва не смог бы прийти к власти без поддержки армии.

«Я никогда не думал, что (Мнангагва), которого я вырастил и привел в правительство, к спасению чьей жизни я приложил столько усилий, когда ему грозила виселица, однажды станет тем человеком, который встанет против меня», — приводит ТАСС слова экс-президента Зимбабве.

Как писал портал iz.ru, 93-летний Роберт Мугабе покинул занимаемую должность в конце ноября 2017 года. Политик согласился уйти в отставку в обмен на иммунитет от уголовного преследования. Кроме того, Мугабе до конца жизни будет получать пенсию. Ежемесячно бывшему президенту будут платить около $150 тыс.

Эммерсон Мнангагва вступил на пост президента 24 ноября, спустя три дня после того, как Мугабе согласился уйти в отставку под давлением военных.

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