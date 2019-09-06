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В Китае назвали экс-президента Зимбабве Мугабе выдающимся лидером

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Фото: Global Look Press via ZUMA Press/Matthews Baloyi
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Экс-президент Зимбабве Роберт Мугабе был выдающимся лидером страны. Об этом заявил официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан.

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«В течение своей жизни Мугабе твердо защищал суверенитет своей страны, выступал против иностранного вмешательства и активно продвигал дружбу и сотрудничество между Китаем и Зимбабве», — цитирует дипломата ТАСС.

Гэн Шуан также подчеркнул, что Мугабе способствовал улучшению отношений между Китаем и Африкой в целом.

Мугабе скончался 6 сентября в одной из клиник Сингапура. Ему было 95 лет. По словам источников, причиной смерти стал рак предстательной железы.

Роберт Мугабе стал главой правительства Зимбабве в 1980 году. В 1987 году он стал президентом страны и возглавлял ее 30 лет. В конце ноября 2017 года его отстранили от власти в результате военного переворота. Новым главой государства стал Эммерсон Мнангагва.

Мугабе согласился уйти в отставку в обмен на иммунитет от уголовного преследования и ежемесячную пенсию размером около $150 тыс.

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