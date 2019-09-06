В Китае назвали экс-президента Зимбабве Мугабе выдающимся лидером

Экс-президент Зимбабве Роберт Мугабе был выдающимся лидером страны. Об этом заявил официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан.

«В течение своей жизни Мугабе твердо защищал суверенитет своей страны, выступал против иностранного вмешательства и активно продвигал дружбу и сотрудничество между Китаем и Зимбабве», — цитирует дипломата ТАСС.

Гэн Шуан также подчеркнул, что Мугабе способствовал улучшению отношений между Китаем и Африкой в целом.

Мугабе скончался 6 сентября в одной из клиник Сингапура. Ему было 95 лет. По словам источников, причиной смерти стал рак предстательной железы.

Роберт Мугабе стал главой правительства Зимбабве в 1980 году. В 1987 году он стал президентом страны и возглавлял ее 30 лет. В конце ноября 2017 года его отстранили от власти в результате военного переворота. Новым главой государства стал Эммерсон Мнангагва.

Мугабе согласился уйти в отставку в обмен на иммунитет от уголовного преследования и ежемесячную пенсию размером около $150 тыс.