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Президент Зимбабве рассказал о лечении Мугабе в Сингапуре

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Фото: Global Look Press/imago stock&people
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Бывший президент Зимбабве Роберт Мугабе не может ходить и уже два месяца лечится в Сингапуре, передает агентство Reuters.

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Действующий президент страны Эммерсон Мнангагва заявил, что его предшественник планировал вернуться 15 октября, однако ему пришлось отложить поездку из-за плохого самочувствия.

«Мы только что получили сообщение о том, что сейчас ему лучше, и он вернется 30 ноября. Он больше не может ходить, но мы будем продолжать заботиться о нем», — поделился лидер государства.

О том, от чего лечится Мугабе, не сообщается. По информации источников агентства, у него катаракта или рак предстательной железы. Издание отмечает, что это не первая поездка бывшего главы Зимбабве в Сингапур с подобной целью.

94-летний Роберт Мугабе в конце ноября 2017 года был отстранен от власти в результате военного переворота, уступив место Эммерсону Мнангагве. Политик согласился уйти в отставку в обмен на иммунитет от уголовного преследования. Кроме того, он до конца жизни будет получать пенсию. Ежемесячно экс-президенту будут платить около $150 тыс.

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