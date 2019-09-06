Минздрав посчитает связанные с алкоголем болезни

Минздрав России утвердил разработанную с экспертами методику подсчета употребления людьми алкоголя. Способ позволяет узнать, какие болезни в большей степени связаны со спиртным. Об этом в пятницу, 6 сентября, рассказал замминистра здравоохранения Олег Салагай на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.

По его словам, в основу метода легли серьезные научные исследования. Они учитывают не только продажи алкоголя, но и косвенные признаки, ассоциированные с высоким уровнем его потребления.

Полученные путем нового метода данные позволят Минздраву узнать, какая заболеваемость в большей степени ассоциирована с алкоголем или какие демографические изменения связаны с его потреблением, передает ТАСС.

«Например, разница продолжительности жизни мужчин и женщин», — привел он пример.

Накануне министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила, что в течение года в России могут принять закон, предусматривающий повышение минимального возраста продажи алкоголя с нынешних 18 до 21 года.

Пятый Восточный экономический форум проходит 4–6 сентября во Владивостоке. В программу включено более 70 деловых мероприятий, в том числе панельные сессии, бизнес-завтраки, круглые столы и бизнес-диалоги.