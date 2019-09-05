Скворцова назвала сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

Министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила, что в течение года могут принять закон, предусматривающий повышение минимального возраста продажи алкоголя с нынешних 18 до 21 года. Об этом она заявила на полях Восточного экономического форума.

«Закон разработан, мы очень надеемся, если это сейчас активно будет идти, то в ближайшее время его рассмотрят и примут. Не знаю, в эту сессию или нет», — сказала она в интервью «РИА Новости», опубликованном в четверг, 5 сентября.

Как пояснила министр, по данным соцопросов, повышение возраста продажи алкоголя поддерживают 70% респондентов. Также за принятие инициативы высказываются регионы, депутаты, сенаторы и Общероссийский народный фронт.

По словам Скворцовой, с 14 до 20 лет в жизни человека начинается самый активный период формирования органов и систем организма, поэтому молодых людей надо уберечь от высококонцентрированного алкоголя.

Также она заявила, что Минздрав выступил категорически против дистанционной продажи спиртных напитков.

Ранее Минздрав представил на межведомственное согласование проект закона, согласно которому лица младше 21 года не смогут покупать алкогольные напитки крепостью выше 16,5%. Против инициативы выступило Министерство финансов.