Минздрав высказался против дистанционной продажи алкоголя

Минздрав России категорически против дистанционной продажи алкоголя, сообщила глава ведомства Вероника Скворцова на полях Восточного экономического форума (ВЭФ). Об этом в четверг, 5 сентября, пишет «РИА Новости».

«Минздрав категорически против, категорически… К чему может привести дистанционная торговля? К тому, что все эти запреты, прописанные законодательно, будут полностью нивелированы», — подчеркнула Скворцова.

По ее словам, за последние годы удалось сократить потребление алкоголя в два раза. Кроме того, при его продаже дистанционно невозможно будет проверить приобретение спиртных напитков несовершеннолетними.

21 августа в пресс-службе Минфина рассказали, что ведомство не поддержало законопроект о повышении возраста продаж крепкого алкоголя с 18 лет до 21 года, так как по конституции совершеннолетние граждане могут в полном объеме пользоваться своими правами. Ранее Минздрав представил на межведомственное согласование проект закона, согласно которому лица младше 21 года не смогут покупать алкоголь крепостью выше 16,5%.

Инициативу поддержали в МВД, Минобрнауки, Минпросвещения, Минпромторге, Минтруде, Минспорте, Минобороны, Роспотребнадзоре и Росмолодежи. Против выступило Минэкономразвития. Министерство провело оценку регулирующего воздействия законопроекта и по ее итогам дало негативное заключение.