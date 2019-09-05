Ротонда из Калуги вышла в финал архитектурной премии

Финалистом престижной архитектурной премии АРХИWOOD стала деревянная ротонда из Калуги. Городской арт-объект установлен в парке на улице Марата. Конструкция претендует на победу в номинации «Арт-объект».

Как пишет газета «Весть», ротонду соорудили специалисты Центра компенсаций по архитектуре «ТОЛК». Впервые проект был представлен на выставке «АРХ Москва» в мае 2019 года.

Ротонду собрали вручную из 15 тыс. деревянных брусков. Это круглый арт-объект с арками.

Победителя премии определят профессиональное жюри и народное голосование. Оно уже стартовало на официальном сайте АРХИWOOD.