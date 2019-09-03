Приподнятые пешеходные переходы организуют в Калужской области

Власти Калужской области обсуждают возможность организации приподнятых пешеходных переходов. Это позволит снизить травматизм на дорогах.

По данным статистики, две трети наездов на людей происходит в зонах пешеходных переходов. Об этом пишет газета «Весть». Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов выступил с предложением организовывать приподнятые пешеходные переходы на территории Калуги. По словам главы региона, водители притормаживают перед такими «зебрами», чтобы избежать повреждения автомобиля.

Губернатор уточнил, что организацию перехода можно заложить в смету во время ремонта дорог. Также Артамонов сообщил, что установка подобных переходов находится в ведении муниципальных властей.