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Приподнятые пешеходные переходы организуют в Калужской области

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Власти Калужской области обсуждают возможность организации приподнятых пешеходных переходов. Это позволит снизить травматизм на дорогах.

По данным статистики, две трети наездов на людей происходит в зонах пешеходных переходов. Об этом пишет газета «Весть». Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов выступил с предложением организовывать приподнятые пешеходные переходы на территории Калуги. По словам главы региона, водители притормаживают перед такими «зебрами», чтобы избежать повреждения автомобиля.

Губернатор уточнил, что организацию перехода можно заложить в смету во время ремонта дорог. Также Артамонов сообщил, что установка подобных переходов находится в ведении муниципальных властей.

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