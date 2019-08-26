Подземные переходы в центре Челябинска откроют после реконструкции

Основные работы по реконструкции подземных переходов в центре Челябинска будут завершены к концу этой недели, сообщила глава городского управления культуры Элеонора Халикова.

«В переходе со стороны «Роспечати» закончены работы по укладке гранита. В среду будем открывать весь переход. Со стороны Арбитражного суда гранитными плитами осталось застелить шесть ступеней лестничного марша. Его должны открыть до пятницы», — цитирует Халикову 1obl.ru. Подрядчик не укладывается в сроки по выходу на «Мегафон», поэтому гранит там уложат только после Дня города.

Ранее в Челябинске приостановили до 2020 года реконструкцию улицы Дарвина. Такое решение было принято в связи с внесением изменений в проектную документацию. Строительство по остальным объектам идет по графику. Работы по возведению транспортной развязки выполняются в срок.