Прямой эфир

Подземные переходы в центре Челябинска откроют после реконструкции

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Основные работы по реконструкции подземных переходов в центре Челябинска будут завершены к концу этой недели, сообщила глава городского управления культуры Элеонора Халикова.

«В переходе со стороны «Роспечати» закончены работы по укладке гранита. В среду будем открывать весь переход. Со стороны Арбитражного суда гранитными плитами осталось застелить шесть ступеней лестничного марша. Его должны открыть до пятницы», — цитирует Халикову 1obl.ru. Подрядчик не укладывается в сроки по выходу на «Мегафон», поэтому гранит там уложат только после Дня города.

Ранее в Челябинске приостановили до 2020 года реконструкцию улицы Дарвина. Такое решение было принято в связи с внесением изменений в проектную документацию. Строительство по остальным объектам идет по графику. Работы по возведению транспортной развязки выполняются в срок.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Реконструкцию улицы Дарвина приостановили в Челябинске
Грузовикам вновь запретили ездить по дорогам Челябинска в дневные часы

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019