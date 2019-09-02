Предупреждения для пешеходов написали на перекрестках в Тамбове

В Тамбове появились предупреждающие надписи для пешеходов. Акцию на опасных перекрестках провели члены «Молодой гвардии» и активисты нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Рядом с пешеходными переходами с помощью трафаретов нанесли такой призыв: «Отключи телефон, сними наушники, возьми ребёнка за руку, сохрани жизнь». Надписи можно увидеть на пяти опасных участках дорог: улице Авиационной, 110, перекрестках Магистральная – Карла Маркса, Магистральная–Социалистическая, Киквидзе–Нагорная и Базарная–Комсомольская. Об этом сообщает ИА «Онлайн Тамбов.ру».

Ранее на тротуарах и проезжих частях Тюмени появились подсказки для пешеходов. Их нанесли сотрудники ГАИ и волонтеры в тех местах, где пешеходных переходов нет, но пешеходы всё равно перебегают дорогу.