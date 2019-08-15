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Пешеходные ограждения устанавливаются в Калужской области в рамках нацпроекта

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Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
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На дорогах Калужской области идет установка пешеходных ограждений, препятствующих выходу людей на проезжую часть. Об этом сообщает пресс-служба правительства Калужской области.

Установка проведена в селе Бабынино, городах Мосальск и Спас-Деменск. Общая протяженность закрытых участков дорог составила 444 м, пишет газета «Весть».

В основном ограждения устанавливают около детских образовательных учреждений, в местах массового отдыха.

Работы ведутся в рамках регионального проекта «Безопасность дорожного движения» нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Ранее сообщалось о том, что в Калужской области начала работу система автоматизированного дистанционного мониторинга лесных пожаров «Лесохранитель». Техника в автоматическом режиме ищет дым от возгораний и огонь.

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