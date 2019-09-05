Против Абызова возбудили новое уголовное дело

Следственный комитет возбудил третье уголовное дело в отношении экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова. Об этом 5 сентября сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

«В отношении Абызова возбуждено и расследуется уголовное дело по ст. 174.1 УК РФ. Речь идет о сумме около 30 млрд рублей», — рассказал собеседник агентства.

Статья предусматривает наказание за «Легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления».

Адвокат Абызова Александр Аснис подтвердил «Интерфаксу» эту информацию. Как считает защита, вменяя предусматривающую конфискацию имущества статью, следствие пытается удержать арест имущества, который суды в последнее время отменяют.

«Не сумев за пять месяцев доказать совершение Абызовым мошенничества и организацию преступного сообщества, следствие возбуждает новые дела по надуманным основаниям, чтобы продолжить оказывать давление на суд с целью наложения арестов на имущество юридических лиц, якобы имеющих отношение к Абызову, а также продления ему срока содержания под стражей», — пояснил Аснис.

11 июля суд наложил арест на имущество, денежные средства в различной валюте, активы и ценные бумаги Абызова. Еще раньше был наложен арест на различные счета экс-министра, два земельных участка и два жилых дома в Московской области, три квартиры и четыре комнаты, машино-место в Москве и акции АО «Промышленные технологии», принадлежащие чиновнику.

27 августа бывший министр стал фигурантом уголовного дела по ст. 289 УК РФ («Незаконное участие в предпринимательской деятельности»), а за день до этого Мосгорсуд принял решение отменить арест $120 млн (около 8 млрд рублей) по делу Абызова. Ранее счета были арестованы до 25 августа, а срок следствия по делу бывшего чиновника продлен до 25 декабря.

22 августа в суде отказались продлевать арест счетов экс-чиновника, сумма которых составила 900 млн рублей. Со счета сына Абызова, компании ООО «Ру-ком» и ряда офшорных компаний сняли обеспечительные меры. 23 июля его арест продлили до 25 октября.

Абызова, занимавшего пост министра по координации деятельности Открытого правительства в 2012–2018 годах, арестовали 27 марта по подозрению в хищении 4 млрд рублей у ОАО «Сибирская энергетическая компания» и ОАО «Региональные электрические сети».

По версии следствия, с 2011 по 2014 год Абызов создал преступное сообщество, с помощью которого похитил деньги и вывел их за рубеж. По этому делу задержаны еще пять человек.