СК попросил суд арестовать еще одну фигурантку дела Абызова

Следствие просит Басманный суд Москвы выдать санкцию на арест Инны Пикаловой — еще одной фигурантки дела бывшего министра Михаила Абызова, сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева.

«В суд поступило ходатайство об избрании в отношении Пикаловой меры пресечения в виде заключения под стражу», — цитирует ее «РИА Новости».

По данным суда, ей вменяется мошенничество и участие в организованном преступном сообществе.

Абызова, занимающего пост министра по координации деятельности Открытого правительства в 2012–2018 годах, арестовали 27 марта по подозрению в хищении 4 млрд рублей у ОАО «Сибирская энергетическая компания» и ОАО «Региональные электрические сети».

По версии следствия, с 2011 по 2014 год Абызов создал преступное сообщество, с помощью которого похитил деньги и вывел их за рубеж. По этому делу задержаны еще пять человек.

27 августа бывший министр стал фигурантом нового уголовного дела по ст. 289 УК РФ («Незаконное участие в предпринимательской деятельности»).