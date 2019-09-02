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СК попросил суд арестовать еще одну фигурантку дела Абызова

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Следствие просит Басманный суд Москвы выдать санкцию на арест Инны Пикаловой — еще одной фигурантки дела бывшего министра Михаила Абызова, сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева.

«В суд поступило ходатайство об избрании в отношении Пикаловой меры пресечения в виде заключения под стражу», — цитирует ее «РИА Новости».

По данным суда, ей вменяется мошенничество и участие в организованном преступном сообществе.

Абызова, занимающего пост министра по координации деятельности Открытого правительства в 2012–2018 годах, арестовали 27 марта по подозрению в хищении 4 млрд рублей у ОАО «Сибирская энергетическая компания» и ОАО «Региональные электрические сети».

По версии следствия, с 2011 по 2014 год Абызов создал преступное сообщество, с помощью которого похитил деньги и вывел их за рубеж. По этому делу задержаны еще пять человек.

27 августа бывший министр стал фигурантом нового уголовного дела по ст. 289 УК РФ («Незаконное участие в предпринимательской деятельности»).

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