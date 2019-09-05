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На заседании Госсовета рассмотрят вопрос о лесных ресурсах

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Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
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Президент России Владимир Путин рассказал, что вопрос о сбережении и бережном использовании лесных ресурсов будет рассмотрен на заседании Государственного совета РФ. Об этом 5 сентября сообщает «РИА Новости».

«Что касается сбережения и рачительного использования лесных богатств, это важнейшая тема. И планируем отдельно рассмотреть ее в масштабах всей страны на специальном заседании Государственного совета», — заявил глава государства на пленарном заседании в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ).

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Путин пояснил, что при развитии Дальнего Востока сделают акцент на увеличении экспорта продукции глубокой переработки.

«Мы увеличиваем экспортные пошлины на лес-кругляк. Но одновременно готовы подставить плечо тем, кто готов вкладываться в мощности по переработке леса, в том числе создавать режим максимального благоприятствования для экспорта готовой продукции, включая рынки третьих стран», — уточнил он.

Согласно такой же логике президент запланировал продвигаться и в других направлениях, включая морские ресурсы и полезные ископаемые.

Ранее в этот же день Путин предложил создать на Дальнем Востоке медицинский кластер, в котором будут представлены филиалы иностранных клиник.

Пятый Восточный экономический форум проходит 4–6 сентября во Владивостоке. В программу включено более 70 деловых мероприятий, в том числе панельные сессии, бизнес-завтраки, круглые столы и бизнес-диалоги.

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