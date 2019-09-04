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США предлагали капитану танкера Adrian Darya сдать судно за деньги

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Фото: REUTERS/Jon Nazca
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США предлагали капитану иранского нефтяного танкера Adrian Darya (бывшего Grace 1) сдать его за вознаграждение. Об этом сообщило издание The Financial Times.

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По данным газеты, 26 августа спецпредставитель Госдепа по Ирану Брайан Хук предложил капитану судна Ахилешу Кумару доставить судно в страну, которая конфискует его от имени США.

При этом администрация Белого дома обещала капитану несколько миллионов долларов.

Иранский танкер Grace 1, шедший под флагом Панамы, был задержан властями британского Гибралтара 4 июля по подозрению в доставке иранской нефти в Сирию в обход санкций Евросоюза. На борту судна находились 28 членов экипажа, среди которых граждане Индии, Пакистана и Украины.

15 августа судно освободили, но через два дня американский суд выдал ордер на арест танкера и призвал конфисковать всю нефть и находящиеся на борту $995 тыс. Гибралтар отклонил требование.

Перед освобождением танкер сменил название на Adrian Darya и заменил флаг на иранский.

31 августа минфин США внес иранский танкер Adrian Darya и его капитана в санкционный список.

Отношения США и Ирана стали более напряженными после того, как в 2018 году Вашингтон вышел из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД). Этот договор подразумевал отмену санкций в отношении Тегерана в обмен на прекращение ядерных разработок.

США возобновили санкции в отношении Ирана, в ответ на это Тегеран уведомил о решении прекратить выполнение обязательств по документу в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды.

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