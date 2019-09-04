США предлагали капитану танкера Adrian Darya сдать судно за деньги

США предлагали капитану иранского нефтяного танкера Adrian Darya (бывшего Grace 1) сдать его за вознаграждение. Об этом сообщило издание The Financial Times.

По данным газеты, 26 августа спецпредставитель Госдепа по Ирану Брайан Хук предложил капитану судна Ахилешу Кумару доставить судно в страну, которая конфискует его от имени США.

При этом администрация Белого дома обещала капитану несколько миллионов долларов.

Иранский танкер Grace 1, шедший под флагом Панамы, был задержан властями британского Гибралтара 4 июля по подозрению в доставке иранской нефти в Сирию в обход санкций Евросоюза. На борту судна находились 28 членов экипажа, среди которых граждане Индии, Пакистана и Украины.

15 августа судно освободили, но через два дня американский суд выдал ордер на арест танкера и призвал конфисковать всю нефть и находящиеся на борту $995 тыс. Гибралтар отклонил требование.

Перед освобождением танкер сменил название на Adrian Darya и заменил флаг на иранский.

31 августа минфин США внес иранский танкер Adrian Darya и его капитана в санкционный список.

Отношения США и Ирана стали более напряженными после того, как в 2018 году Вашингтон вышел из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД). Этот договор подразумевал отмену санкций в отношении Тегерана в обмен на прекращение ядерных разработок.

США возобновили санкции в отношении Ирана, в ответ на это Тегеран уведомил о решении прекратить выполнение обязательств по документу в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды.