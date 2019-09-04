Арест экс-лидера Киргизии Атамбаева признали законным

Бишкекский городской суд признал законным решение об аресте бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. Соответствующее решение было принято в среду, 4 сентября.

«Суд, рассмотрев две жалобы, отказал в удовлетворении наших требований. Наши доводы абсолютно не учтены, на них не даны ответы, суд заявил, что жалобы не подлежат удовлетворению», — цитирует «Интерфакс» Сергея Слесарева, адвоката экс-лидера страны.

По его словам, на заседании его подзащитный не отвечал на вопросы, так как придерживается «своего права не давать никакие объяснения и показания по делу» в знак протеста против якобы нарушения его прав.

Сторона защиты полагает, что лишение Атамбаева статуса экс-президента и неприкосновенности является незаконным, так как парламент не наделен соответствующими полномочиями, пишет ТАСС.

Согласно Уголовно-процессуальному кодексу Киргизии, решение Бишкекского городского суда не может быть обжаловано. Заседание проходило в закрытом режиме.

Операция по задержанию Атамбаева проводилась с 7 по 9 августа. Силовики пришли штурмовать резиденцию экс-президента недалеко от Бишкека, на защиту политика встали его сторонники. После продолжительных столкновений правоохранителей с гражданами бывший лидер сдался, его арестовали.

Атамбаева обвиняют в ряде преступлений, включая коррупцию, однако экс-президент своей вины не признает и отказывается сотрудничать со следствием. 13 и 14 августа ему предъявили обвинения, в том числе в убийстве — всего Атамбаеву инкриминируется совершение 12 тяжких и особо тяжких преступлений. Срок его ареста продлен до 26 октября.

16 августа было возбуждено уголовное дело против супруги бывшего главы государства Раисы, напоминает «Газета.ру».