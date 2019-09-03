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В Киргизии наложен арест на построенную Атамбаевым мечеть

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Власти Киргизии наложили арест на построенную экс-президентом республики Алмазбеком Атамбаевым мечеть. Об этом сообщила Генеральная прокуратура республики во вторник, 3 сентября.

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Здание расположено в 7-м микрорайоне Бишкека, арест на него наложил суд Первомайского района столицы, отмечает ТАСС. В настоящее время выясняются источники строительства мечети.

Мечеть занимает площадь в 1 га и зарегистрирована на принадлежащее Атамбаеву ОсОО «Научно-производственная фирма «Форум». Ранее киргизские власти наложили арест на 120 объектов имущества Атамбаева, арест части из них позднее был отменен.

20 августа генеральная прокуратура Киргизии начала досудебное производство в отношении бывшего президента республики Алмазбека Атамбаева по факту незаконного обогащения.

Атамбаев сдался правоохранителям 8 августа после штурма его резиденции. При этом его сторонники предпринимали попытки прорваться в Бишкек с южной стороны города. Изначально бывшего президента обвиняли по делу о незаконном обогащении, но после произошедших беспорядков, в ходе которых погиб силовик и пострадали 79 человек, Генпрокуратура Киргизии возбудила уголовные дела против сторонников Атамбаева о хулиганстве, массовых беспорядках, захвате заложников.

13 августа Атамбаеву предъявили обвинение в убийстве и ряде других особо тяжких преступлений. Тогда же глава Государственного комитета национальной безопасности Киргизии Орозбек Опумбаев заявил, что бывший президент государства Алмазбек Атамбаев готовил государственный переворот.

Всего на сегодняшний день Атамбаеву инкриминируется совершение более десяти тяжких и особо тяжких преступлений. Политику может грозить пожизненное заключение.

Атамбаев не признает себя виновным и отказывается сотрудничать со следствием, он арестован до 26 октября.

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