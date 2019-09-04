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Рождаемость на Украине упала на 40%

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Рождаемость на Украине за последние пять лет сократилась на 40%. Об этом сообщила новый министр здравоохранения страны Зоряна Скалецкая.

В числе приоритетов в своей работе она назвала рост продолжительности жизни украинцев и повышение уровня рождаемости, передает в среду, 4 сентября, ТАСС. Министр упомянула и борьбу с негативной эпидемиологической ситуацией в стране. «Мы должны разработать <...> порядок реагирования на инфекционные вспышки, так как система не имеет централизованной единой процедуры», — подчеркнула министр.

По ее словам, вакцинация взрослого населения страны не организована должным образом. Также большого внимания властей требуют оказание экстренной медицинской помощи и трансплантология.

29 августа Верховная рада Украины утвердила состав кабинета министров, предложенный главой правительства Алексеем Гончаруком. Минздрав возглавила Скалецкая, которая до этого работала в Общественном совете при этом ведомстве.

Два министра сохранили свои должности: это глава минфина Оксана Маркарова и глава МВД Арсен Аваков.

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