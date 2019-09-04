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В Роспотребнадзоре рассказали о ситуации с корью на Украине

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) рассказала о ситуации с заболеваемостью корью в разных странах мира.

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По словам специалиста, в европейских государствах «ситуация остается острой». «Самая тяжелая ситуация на Украине», — отметила она в среду, 4 сентября, в беседе с RT. По мнению Поповой, в стране пока не могут справиться с этим заболеванием.

В силу высокой протяженности границы между двумя государствами, в российском санитарном ведомстве предпринимают значительные усилия в приграничных территориях, чтобы не допустить заброса кори.

«Но это все равно остается возможным, потому что инкубационный период у кори 21 день», — пояснила глава ведомства. Человек может быть болен, но не проявлять признаков заражения, уточнила Попова.

В феврале сотрудники минздрава Украины заразились корью. Эпидемия заболевания затронула охранника ведомства, после чего признаки заболевания начали проявляться у людей, которые контактировали с ним.

Тогда же американское издание The Science сообщило, что в 2018 году число заболевших корью во всей Европе выросло в три раза. Заболевание распространилось с территории Украины.

Пятый Восточный экономический форум проходит 4–6 сентября во Владивостоке. В программу включено более 70 деловых мероприятий, в том числе панельные сессии, бизнес-завтраки, круглые столы и бизнес-диалоги.

Традиционно центральным событием ВЭФа станет пленарная сессия, в которой примут участие президент РФ Владимир Путин, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, премьер-министр Индии Нарендра Моди, премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад и президент Монголии Халтмаагийн Баттулга.

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