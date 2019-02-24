Украину назвали источником эпидемий в Европе

В 2018 году число заболевших корью во всей Европе выросло в три раза. Причиной распространения опасного заболевания стала Украина, пишет американский журнал The Science.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в Европейском регионе зарегистрировано около 83 тыс. человек, заболевших корью, из них 54 тыс. на Украине.

При этом в период с 28 декабря 2018 года по 1 февраля 2019 года в стране зарегистрировано более 15 тыс. случаев заболевания и семь смертельных случаев, и ситуация продолжает ухудшаться.

Причинами распространения эпидемии эксперты издания называют отказ украинцев от прививок, недостаток вакцины в стране и ее низкое качество.

По данным ВОЗ, чтобы остановить распространение болезни, необходимо вакцинировать 95% детей. За последние 10 лет число желающих сделать прививки своим детям на Украине сократилось до 56%.

Кроме того, после госпереворота в 2014 году новые власти не заказывали вакцину от кори.

В итоге за весь 2016 год в стране поставили прививки всего 42% младенцев.

Повторную вакцинацию для шестилетних детей сделали только 31%, что является одним из самых низких показателей в мире.

Кроме того, украинский минздрав фиксировал случаи неправильного хранения и низкого качества вакцины, что также способствует распространению заболевания.

Корь — острое инфекционное вирусное заболевание, передается воздушно-капельным путем. Болезнь опасна вероятными осложнениями, в том числе развитием пневмонии и воспалением головного мозга.

11 февраля сообщалось, что Роспотребнадзор заявил о росте числа случаев завоза кори в Россию.