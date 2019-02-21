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Более 450 студентов ВШЭ отстранили от занятий в рамках профилактики кори

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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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По меньше мере 451 студент Высшей школы экономики был отстранен руководством вуза от занятий из-за отсутствия справки о прививке против кори или перенесенном заболевании.

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Как рассказали в пресс-службе НИУ ВШЭ, профилактическая мера была принята по рекомендации Роспотребнадзора в отношении слушателей бакалавриата и магистратуры московского факультета коммуникаций, медиа и дизайна, на котором выявили заболевание. «Пропуски пар отстраненных от занятий студентов не будут считаться прогулами», — сообщили в вузе в пятницу, 21 февраля.

Там отметили, что к посещению можно будет вернуться после предоставления медицинской справки или окончания карантина. До этого момента преподавателям рекомендовано отправлять студентам задания на электронную почту для самостоятельных занятий, пишет ТАСС.

Несколькими днями ранее сообщалось, что здание НИУ ВШЭ в Хитровском переулке в Москве, где проходят занятия факультета коммуникаций, медиа и дизайна, закрыли на карантин до 19 февраля после того, как у одного из студентов подтвердили заболевание корью.

5 февраля Роспотребнадзор сообщил, что из хостела на юго-востоке Москвы госпитализировали 25 человек с симптомами кори.

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