Крупнейший в России троллейбусный завод приостановил массовое сокращение штата

Крупнейший завод России по производству троллейбусов и электробусов «Тролза» в Саратовской области приостановил массовое сокращение рабочих. Об этом ТАСС сообщили 4 сентября в региональном министерстве промышленности и энергетики.

По словам собеседник агентства, руководство завода совместно с министерством промышленности и энергетики региона прорабатывает возможность загрузки предприятия. На заводе намерены привлечь нового эффективного собственника, которым может стать одна из структур, входящих в «Трансмашхолдинг».

В региональном министерстве занятости, труда и миграции ТАСС рассказали, что с начала июня на заводе сократили 179 работников, 69 из них оказались пенсионерами. На момент ввода режима простоя на предприятии трудились около 800 сотрудников.

С 14 марта 2019 года «Тролза» перевел более 400 работников в режим простоя и уведомил центр занятости о возможных сокращениях. Приостановка деятельности связана с нехваткой средств, пояснили работники предприятия. Помимо этого, 15 марта 2019 года был задержан генеральный директор «Тролза» Иван Котвицкий. Он подозревается в даче взятки в 2 млн рублей налоговому инспектору.

«Тролза» — российская машиностроительная компания, крупнейший производитель троллейбусов. Завод основан в 1868 году и располагается в городе Энгельсе Саратовской области. На сегодняшний день более 70% всех троллейбусов в России созданы «Тролза», также они работают на линиях за рубежом, в том числе в Аргентине, Таджикистане и Киргизии.