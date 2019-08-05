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В Одессе после годичного простоя заработал припортовый завод

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Фото: ТАСС/Архип Верещагин
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Одесский припортовый завод (ОПЗ) возобновил производство аммиака и карбамида после более чем годового простоя из-за отсутствия газа, сообщил в понедельник, 5 августа, замдиректора предприятия Николай Щуриков.

Завод восстанавливает производство на условиях соглашения о переработке сырья с компанией «АгроГазТрейдинг», что позволит ОПЗ получать по 60 млн куб. м газа ежемесячно.

Предприятие не работало с апреля прошлого года из-за нарушения договора о переработке давальческого сырья компанией «Всеукраинская энергокомпания». На других условиях запустить производство оно не могло из-за миллиардной задолженности за газ перед «Нафтогазом» ($590 млн) и компанией олигарха Дмитрия Фирташа Ostchem Holding Limited ($250 млн).

Одесский припортовый завод (ОПЗ) является одним из крупнейших предприятий химической отрасли на Украине, которым владеет государство в лице Фонда госимущества.

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