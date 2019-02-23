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Минск выразил протест МИД Украины из-за нападения на белорусский завод

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Фото: РИА Новости
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Посольство Белоруссии в Киеве направило в украинский МИД ноту из-за разбойного нападения на асфальтобетонный завод в Николаевской области, сообщается на сайте дипломатического ведомства.

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Инцидент произошел в ночь на 22 февраля, неизвестные проникли на территорию завода, построенного строительно-монтажным трестом №8 (г. Минск), для выполнения капитального ремонта участков автотрасс в Николаевской области. Как сказано в публикации, злоумышленники отравили сторожевых собак, избили и связали сотрудников охраны, а позже нанесли предприятию материальный ущерб.

В сообщении, адресованном в МИД Украины, обращается внимание на то, что подобные действия не соответствуют договоренностям сторон на высшем уровне, а также наносят ущерб торгово-экономическим отношениям двух стран. В дипмиссии также указали, что в украинских СМИ появились публикации со ссылками на обращения ряда народных депутатов Верховной рады Украины в правительство страны, которые, как считают в посольстве, направлены на формирование недоверия и предвзятого отношения к сотрудничеству с белорусской стороной в дорожно-строительной сфере.

«В этих обращениях делается попытка дискредитировать успешную работу холдинга «Белавтодор» на украинском рынке дорожно-строительных услуг», — считают белорусские дипломаты.

Белорусские дипломаты направили обращения в адрес вице-премьера Украины — министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадия Зубко, который является сопредседателем межправкомиссии Минска и Киева по вопросам торгово-экономического сотрудничества.

22 февраля сообщалось, что в прошлом году Белоруссия в несколько сотен раз нарастила экспорт угля на Украину, достигнув отметки в 588,5 тыс. т против 0,6 тыс. т годом ранее. Кроме того, увеличился импорт антрацита, который Белоруссия также не производит. За прошлый год из РФ в республику было ввезено 172,8 тыс. т, что в 2,4 раза превышает показатели предыдущего периода. Большую часть этого вида топлива Минск экспортирует на Украину — 102,2 тыс. т за 2018 год против 0,3 тыс. т за 2017-й. Также Киев покупает в Белоруссии топливо, сделанное из российской нефти.

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