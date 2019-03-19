Год условий: в 2020-м на месте завода во Всеволожске может появиться автосервис

Завод Ford во Всеволожске продолжит работу еще год — как минимум до начала 2020-го. Об этом «Известиям» рассказал представитель межрегионального профсоюза «Рабочая ассоциация» (МПРА) Игорь Темченко, комментируя итоги встречи с секретарем европейского производственного совета американского автоконцерна. По словам источника «Известий», знакомого с инициативами профсоюзов, часть площадей завода во Всеволожске может быть сдана в аренду — в частности, на его территории предлагают создать автосервис. Для поддержания работы предприятия по итогам встречи были сформулированы предложения правительству РФ, добавил глава объединения профсоюзов «Конфедерация труда России» (КТР) Борис Кравченко. Эксперты уверены, что одну из площадок Ford в России придется закрыть, и в зоне максимального риска находится завод в Набережных Челнах.

Дали год

До 2020 года заводы Ford в России закрывать не будут, однако финансовой поддержки от американского автоконцерна также не ожидается. Об этом «Известиям» сообщил председатель территориальной организации МПРА в Санкт-Петербурге и Ленобласти Игорь Темченко, комментируя первые итоги встречи профсоюзов и руководства Ford, прошедшей в Северной столице 15–16 марта.

— Если предприятия в России продолжат приносить убытки, то, вероятнее всего, их закроют, — отметил он. — Мы и дальше будем вести переговоры с менеджментом европейского подразделения Ford.

zavod1 Фото: NFCC/Олег Яковлев

О том, что завод во Всеволожске не закроют до конца нынешнего года, ранее заявлял и губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

— Завод Ford у нас пока остается. Мы сейчас можем говорить по 2019 году: в 2019 году завод будет работать, — сообщал он.

Как рассказал «Известиям» глава объединения профсоюзов «Конфедерация труда России» (КТР) Борис Кравченко, на прошедшем совещании был подготовлен пакет предложений по поддержке завода во Всеволожске для менеджмента европейского подразделения Ford и совместного предприятия Ford Sollers. Более того, были сформулированы меры поддержки, реализовать которые будет предложено правительству РФ.

— Они, в частности, связаны со снижением расходов завода, новой линейкой автомобилей, — сказал Борис Кравченко «Известиям». — Если их реализовать, то финансовая эффективность всеволожского предприятия значительно улучшится.

По словам источника «Известий», знакомого с предложениями профсоюзов, речь шла об оптимизации производства — в частности, рассматривалась возможность наладить выпуск газовой версии Ford Focus. Также предлагалось перевести в Ленобласть выпуск модели Kuga, которая сейчас собирается в Елабуге.

— Потребители этого кроссовера в основном в Санкт-Петербурге и Московском регионе. Разгрузка коммерческим транспортом возможна за счет автомобиля для банковских инкассаторов на базе Ford Transit, который возможно перевести в категорию В за счет уменьшения числа пассажирских мест, — добавил собеседник «Известий».

Часть площадей автозавода во Всеволожске может быть сдана в аренду — в частности, на его территории предлагают создать автосервис, рассказал другой источник «Известий», который также знаком с деталями встречи. Помимо этого, по его словам, на совещании звучали предложения по созданию на базе предприятия в Ленобласти конструкторского бюро.

Минус один

В пресс-службе Минпромторга «Известиям» сообщили, что проинформированы о сложившейся ситуации: акционеры совместного предприятия Ford Sollers проводят стратегический пересмотр планов компании для повышения доходности бренда в ближайшей перспективе.

zavod3 Фото: Getty Images/Andrey Rudakov

— Это происходит одновременно с анонсированием новой глобальной стратегии Ford, нацеленной на усиление конкурентоспособности бизнеса на всех европейских рынках, — уточнили в ведомстве. — Ожидается, что решение будет принято в течение 2019 года. На данный момент все производственные площадки Ford Sollers работают в штатном режиме.

Ford Sollers ведет переговоры в том числе и с Минпромторгом, заявила «Известиям» член совета директоров предприятия Зоя Каика.

— Ожидаем, что в ближайшее время выйдем на какое-то финальное решение, но сейчас оно еще не принято. Но очевидно, что основная задача — повышение операционной эффективности и прибыльности бизнеса, — пояснила она. — Поэтому то, что не может быть прибыльным на российском рынке, не должно быть частью будущего СП.

Этого же принципа, по ее словам, будут придерживаться акционеры Ford Sollers и при решении судьбы активов предприятия.

Оптимизации производства компании Ford в России стоит ожидать в любом случае, считает аналитик по транспорту «ВТБ Капитал» Владимир Беспалов. Он подчеркнул, что годовая мощность производства трех заводов по выпуску автомобилей составляет 350 тыс. единиц, тогда как на деле по итогам 2018 года она составила около 50 тыс. Эксперт уверен, что в этой ситуации один из заводов наверняка будет закрыт. В высокую зону риска сейчас попадает производство в Набережных Челнах, подчеркнул эксперт. Тогда как дивизион в Елабуге находится в максимально комфортной ситуации, так как выпускает популярные у покупателей модели.

Справка «Известий» Сейчас у Ford четыре производственных площадки в России: одна — во Всеволожске Ленинградской области и три — в Татарстане. Во Всеволожске выпускают модели Ford Focus и Mondeo, в Елабуге — Explorer, Kuga и коммерческие Ford Transit, в Набережных Челнах — Fiesta и EcoSport. В Елабуге также находится завод по выпуску двигателей. Он производит три версии бензинового 1,6 литрового агрегата Duratec — мощностью 85 л.с., 105 л.с. и 125 л.с. Общая численность четырех предприятий, по данным Ford Sollers, составляет 3,8 тыс. человек.

Конкретные меры

Борис Кравченко подчеркнул, что переговоры 15–16 марта касались именно сохранения завода во Всеволожске, тогда как судьба предприятий в Набережных Челнах и Елабуге на встрече не обсуждалась.

— В то же время руководство Татарстана предпринимает определенные действия, — отметил он. — Так, одним из 120 приоритетных инвестпроектов республики на 2019 год, которые недавно были опубликованы, является поддержка продвижения на российском рынке автомобилей Ford.

zavod4 Фото: ТАСС/Интерпресс/Евгений Асмолов

Речь идет о подписанном премьер-министром Республики Татарстан Алексеем Песошиным документе, в котором фигурирует инвестиционный проект по производству и продвижению на российском рынке автомобилей «Форд Соллерс Холдинг».

В пресс-службе главы Татарстана Рустама Минниханова «Известиям» сообщили, что в настоящее время республиканское минэкономразвития прорабатывает конкретные меры поддержки по каждому инвестпроекту.

— Вопрос по точным суммам и механизмам поддержки в работе, — сообщила официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова.

По словам источника «Известий» в автопромышленной отрасли, завод двигателей в Татарстане также может не сохраниться. Единственное предприятие, которому сейчас не грозит закрытие, — завод по сборке кроссоверов и коммерческой модели Transit в Елабуге, уточнил он.

Черная полоса

О том, что у компании Ford появились проблемы в Европе и России, стало известно в начале 2019 года. Тогда глава европейского подразделения Стивен Армстронг сообщил о смене стратегии: концерн в перспективе откажется от выпуска минивэнов. В фокусе компании останутся лишь кроссоверы, внедорожники и фургоны. При этом часть производства легковушек может быть перенесена в другие страны — например, в Китай, Индию или Бразилию.

zavod2 Фото: Getty Images/Andrey Rudakov

Также было объявлено и о масштабных сокращениях персонала. В случае с европейским подразделением Ford речь может идти о тысячах сотрудников — штат компании состоит из 53 тыс. человек. Несколько дней назад стало известно, что только в Германии концерн намерен уволить более 5 тыс. сотрудников.

По последним данным, только в третьем квартале 2018 года убытки Ford в ЕС насчитывали $282 млн. У российско-американского СП Ford Sollers ситуация аналогичная: убыток компании в 2016 году составил 23,8 млрд рублей, в 2017-м — 13,6 млрд рублей.