«Липецк» может разорвать отношения с Lifan

Администрация «Особой экономической зоны «Липецк» разорвет отношение с китайской автокомпанией Lifan, если та до конца 2018 года не построит свой первый российский автозавод, сообщили «Известиям» в ОЭЗ. В 2015 году китайский концерн заключил резидентское соглашение с ОЭЗ, пообещав в тот же год начать строительство завода мощностью 60 тыс. автомобилей в год, объем инвестиций оценивался в $300 млн. Но пока затраты понесла только российская сторона: к пустой площадке были подведены все необходимые инженерные коммуникации. В Lifan «Известиям» пояснили, что пока компания не планирует строить завод из-за падения рынка автомобилей.

Гендиректор ОЭЗ «Липецк» Иван Кошелев сообщил «Известиям», что после трех лет ожидания начала строительства российского автозавода Lifan ОЭЗ поставила дедлайн для китайской компании.

— В (резидентном. — «Известия») соглашении стоит подпись Lifan, соответственно, они несут ответственность за реализацию проекта. Если в течение 2018 года мы не увидим их на площадке, то участок будет предоставлен другому инвестору. В настоящий момент мы ведем переговоры с десятью компаниями, — сообщил Иван Кошелев.

По его словам, российская сторона выполнила свои обязательства: подвела к пустому участку все необходимые инженерные коммуникации, включая железную и автомобильную дороги. По ситуации на март 2018 года инженерно-проектная документация предполагаемого завода китайской стороной администрации ОЭ не предоставлена.

В российском офисе компании Lifan, в свою очередь, рассказали, что пока не видят необходимости в том, чтобы начинать возведение завода.

— Запускать фактическое строительство мы пока не планируем. Ждем, когда рынок более-менее отыграет в благоприятную сторону. Проектная мощность завода 60 тыс. автомобилей в год, у нас продажи — 20 тыс. автомобилей. Пока рынок не выйдет на уровень 2014–2015 года, запускать завод смысла нет, — сообщил официальный представитель компании Lifan в России Алексей Марченков.

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в прошлом году Lifan реализовал в России 16,9 тыс. автомобилей (-3%). В 2018 году впервые за пять лет рынок демонстрирует ощутимый рост продаж, но у компании Lifan сохраняется отрицательная динамика по продажам: за первые два месяца отгружено дилерам 2014 автомобилей (- 4%).

Китайские автокомпании любят громкие заявления, но очень часто дальше этого не идут, отмечает совладелец дилерской компании «Долавто» Сергей Климов.

— Выразить намерения, которые являются лишь пожеланиями, — это вообще свойственно китайской бизнес-традиции. Для того чтобы Lifan начал производство, во-первых, нужна ходовая модель — настоящий бестселлер, во-вторых, — хороший рынок. Ни того ни другого пока нет. Не думаю, что они начнут строить завод в ближайшие пару лет, — отметил Сергей Климов.

По прогнозам аналитического центра при правительстве России, в этом году суммарно автомобильный рынок вырастет лишь на 11%, приемлемое восстановление к докризисным показателям произойдет не ранее 2022 года.