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На авторынок РФ выйдет 10 новых кроссоверов из Китая

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Фото: TASS/Don McCurren
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Китайские компании в 2018 году выведут на российский рынок не менее полутора десятка новых автомобилей, большинство из которых — кроссоверы.

Информацию об этом распространила «Российская газета» в понедельник, 8 января.

Самым перспективным их них эксперты назвали внедорожник Geely Atlas, который будет представлен в трех комплектациях.

Для рынка РФ производитель будет поставлять продукцию, собранную на предприятии в Белоруссии.

Концерн Dongfeng планирует начать в России продажи сразу трех внедорожников, кроме того, появятся две новые модели от Chery, три от Dongfeng и по однлй от Lifan, Foton Sauvana, Brilliance V3, Changan CS75, FAW D60 и Hawtai Boliger.

20 декабря портал iz.ru сообщил, что объем рынка новых электромобилей в России вырос на 30%. Наиболее популярным электрокаром в России признан электромобиль Tesla — на долю компании приходится почти 70% от общего объема рынка. За 11 месяцев в России приобрели 56 электрокаров Tesla, в том числе 42 кроссовера Model X и 14 седанов Model S. Помимо прочего, за указанный период в РФ было продано 22 электрокара Nissan Leaf, три новых Renault Twizy и один Mitsubishi i-MiEV.

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