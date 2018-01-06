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Стала известна стоимость семиместного кроссовера от Volkswagen

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Фото: Global Look Press/Uli Deck
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В Европе стартовали продажи семиместного кроссовера Volkswagen Tiguan Allspace.

В Великобритании цена нового удлиненного внедорожника начинается от £29,4 тыс. (около 2,28 млн рублей).

На внутреннем рынке Германии автомобиль предлагают за €29,9 тыс. (примерно 2,06 млн рублей).

Длина кузова семиместного Volkswagen Tiguan Allspace составляет почти 2,79 м.

Чтобы добиться такой вместительности, разработчикам пришлось пожертвовать пространством багажного отделения, объем которого составляет 230 л, пишет Autocar.

На британском рынке кроссовер представлен с шестискоростной механической трансмиссией, бензиновым или турбодизельным двигателем с объемами 1,4 и 2 л.

Мощность мотора в обоих случаях составляет 150 л.с.

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