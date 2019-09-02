Строительство двух детсадов завершили в Тамбове досрочно

В Тамбове в конце августа завершилось строительство двух детских садов на Селезневской улице. Каждый из них рассчитан на 350 мест. Работы были окончены на два месяца раньше срока.

Как рассказал ИА «Абирег» гендиректор компании-застройщика «СК Жупиков» Антон Карганов, темпы строительства были увеличены для того, чтобы город смог быстрее ввести объекты в эксплуатацию. Это в свою очередь позволит частично решить проблему доступности мест в дошкольных учреждениях.

Стоимость строительства обоих детсадов составила 400 млн рублей. Каждый из них сможет принять до 350 воспитанников. Сейчас горадминистрация готовит документацию на ввод объектов в эксплуатацию.

Ранее сообщалось, что в Севастополе до конца года планируют открыть первый детский сад с бассейном.