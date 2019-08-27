Первый детский сад с бассейном появится в Севастополе в этом году

В Севастополе до конца этого года планируют открыть детский сад на улице Николая Музыки. После ремонта в нем появится бассейн для занятий. Об этом сообщает пресс-служба правительства города.

Как рассказал и. о. директора городского департамента капстроительства Даниил Кирилкин, сейчас идет устройств вертикальной планировки, инженерных сетей, началось оштукатуривание стен и другие виды работ. Об этом пишет онлайн-газета «Новый Севастополь».

Проект предусматривает демонтажные работы, ремонт кровли, фасада, замену инженерных сетей. Кроме того, подрядчик должен провести благоустройство территории.

Детский сад будет рассчитан на 288 воспитанников в возрасте от полутора до семи лет. Завершить работы планируют до конца 2019 года.