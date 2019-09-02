Новый детский сад построят в Сыктывкаре к следующему учебному году

В Эжвинском районе Сыктывкара (Республика Коми) к следующему учебному году планируют построить детский сад. Соответствующую госзакупку разместил Центр обеспечения организации и проведения торгов.

Исходя из техзадания, трехэтажный детский сад площадью 5,7 тыс. кв. м будет рассчитан на 270 мест. В нем разместят игровую, физкультурно-спортивную и хозяйственную зоны, а также зону отдыха и прогулок для детей, пишет ИА «Комиинформ».

Стоимость работ оценили почти в 217,2 млн рублей. В 2019 году будут направлены 74,7 млн рублей, в 2020 году — 142,4 млн рублей.

Подрядчика определят 4 сентября. Строительство планируют завершить к началу следующего учебного года.